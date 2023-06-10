Украинцы могут платить за газ со скидкой: "Нафтогаз" назвал единственное условие 

"Нафтогаз", который поставляет голубое топливо 98% семьям, предлагает скидку. Все, кто заплатят за газ до 15 числа, могут в следующем месяце получить скидку в размере 1%.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" на официальном сайте. Летом, с учетом низкого потребления, скидка будет несущественной. Даже зимой, с учетом высокого расхода газа, размер скидки в лучшем случае компенсирует стоимость чашки кофе. Так, при потреблении газа на 3000 грн, скидка составит всего 30 грн.

В масштабах "Нафтогаза" введение такой акции существенно на финансовые показатели не повлияет, однако, компании важно, чтобы украинцы вовремя платили за газ. Это дает возможность сохранять операционную прибыль, инвестировать в добычу газа и т.д.

Сколько украинцы платят за газ

В Украине действует фиксированный тариф в размере 7,96 грн за кубометр. Такой тариф продлили до мая 2024-го. В целом после окончания полномасштабной войны у Украины появится шанс выйти на полное самообеспечение и отказаться от импорта газа. Важное условие: минимизация рисков для безопасности и привлечение иностранных инвесторов. Для развития добычи нужны технологии, которыми владеют западные компании. Многие из них отказываются инвестировать деньги в страну с высокими коррурпционными рисками и угрозой.

К слову, на европейском газовом рынке наблюдается снижение потребления газа и стабилизация цен. Это дает возможность заполнить газовые хранилища в том числе импортным газом по относительно низкой цене.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Россия рекордно сократила поставки газа в Европу. Остановилась работа газопровода "Турецкий поток".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!