Украинцы могут резко сократить потребление воды и платить меньше: названы способы

Украинцы, соблюдая несколько простых правил, могут значительно сократить потребление воды. Это также позволит снизить и суммы в платежках.

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Советы об экономии опубликовало Государственное агентство по вопросам энергоэффективности. Закрывайте воду, если не пользуйтесь ее. Во время того, как вы чистите голову, умываетесь, бреетесь, закрывайте воду. Это должно стать полезной привычкой. Лучше всего использовать смеситель ручки в виде ручки, а не двух кранов (так легче регулировать температуру).

Вовремя ремонтируйте сантехнику. Даже если с крана незначительно капает вода, за месяц такими каплями может накопиться целая ванная.

Лучше принимать душ, а не ванну. Это позволит экономить воду. Также не стоит просто так выливать воду. Открывайте кран для того, чтобы намочить тело и смыть мыло.

Для сбережения воды во время мытья посуды следует установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать – в другой.

Не рекомендуется размораживать продукты – мясо, рыбу – под струей. Это не только пустая трата воды и тепла, но и уничтожение полезных веществ продуктов.

Необходимо перекрывать вентиль для воды, если помещение оставляют на несколько дней. На кранах также можно установить специальное устройство, которое замедляет напор (аэратор).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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