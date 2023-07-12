Украинцы недостаточно экономят электричество: "Укрэнерго" предупредило потребителей

В Украине по вечерам снова наблюдается недостаточная экономия электроэнергии. С возвращением жаркой погоды нагрузка на энергосистему растет. Поэтому, чтобы избежать дефицита тока и аварий, украинцев просят ответственно отнестись к просьбам энергетиков и сократить потреблений.

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"Диспетчерский центр "Укрэнерго" не видит потребления каждого отдельного потребителя, но общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии. Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится о бережливом потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему", – заявили в "Укрэнерго".

Так, после умеренной температуры на выходных и в понедельник жара снова способствует росту потребления. Вечерний максимум потребления во вторник, 11 июля, в 21:00 уже был выше, чем вечером понедельника.

Энергетики просят потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии. Так, с 16:00 до 23:00 каждый день людей просят:

охлаждать помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23 градусов;

выключать мощные электроприборы или использовать их поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы;

выключайть свет, покидая помещение.

Пока что "Укрэнерго" не прогнозирует ограничений электроснабжения. "Но подчеркиваем необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки", – заявили энергетики.

При этом с 17:00 до 23.00 предусмотрен импорт электроэнергии из Словакии с максимальной мощностью около 300 МВт. Экспорт тока отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключения света в Украине возможны в летний пик потребления в июле-августе. "Конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", – отметил Харченко.

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