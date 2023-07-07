Украинцы получили платежки за электроэнергию с новыми тарифами: как уже сейчас платить в два раза меньше

Украинцы в июле получат первые платежки за электроэнергию с учетом повышения тарифа. Семья, которая тратит 200 кВт*час тока в месяц, вместо 288 грн (по тарифу 1,44 грн за кВт*час, который действовал до июня) заплатят 528 грн. Однако, у каждого украинца при этом остается возможность перейти на двухзонный тариф и в период с 23 до 7 утра платить за ток в два раза меньше.

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Как говорится на сайте Госагентства по вопросам энергоэффективности, двухзонный счетчик можно купить самостоятельно, однако при этом стоит проконсультироваться со своим поставщиком электроэнергии и уточнить, с какими моделями он работает.

Стоимость счетчика составляет около 2,5-3 тыс. грн. Купив прибор учета, его должны параметризировать. Этим занимается оператор системы распределения (цена составляет около 1 тыс. грн с выездом к вам домой. После нужно с паспортом, договором на поставку тока, копии документа о покупке счета, актом параметризации сделать заявку на подключения счетчика.

Кроме того, комплексную услугу (и покупают, и устанавливают) предоставляют и поставщики тока. Об условиях можно узнать у своего поставщика электроэнергии.

Как еще экономить:

Значительной экономии можно добиться, правильно выбирая технику. К примеру, холодильник класса А потребит на 30-50% меньше электроэнергии, чем устройство такого же объема класса В.

Начать можно с замены всех ламп на энергоэффективные. Датчики движения – возможность экономить электроэнергию, когда она не нужна. В многоквартирных домах их следует установить в коридорах, подъезде, на лестнице и в других местах совместного пользования. В частном доме – у дверей и во дворе.

Режим ожидания для компьютера уместен, если оставлять его на несколько минут, а не на всю ночь. Следует отключать устройства, которыми никто не пользуется. А еще лучше – выключать вообще штекер из розетки. Это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и убережет устройства от воздействия возможных перепадов электроэнергии. Также можно установить автоматические выключатели.

"Простые бытовые вещи часто сохраняют значительное количество газа и электроэнергии. Например, холодильник должен располагаться подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей, а современные устройства для приготовления пищи, например мультиварки, позволяют готовить 2-3 блюда одновременно, что сохраняет как газ, так и электроэнергию", – говорится в сообщении Госагентства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 23 вечера до 7 утра можно платить за ток со скидкой 50%.

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