В Минэнерго объяснили повышение тарифов на электроэнергию: Россия возобновит обстрелы энергообъектов 

В Украине с 1 июня тариф на электроэнергию увеличили до 2,64 грн за кВт*час. Такое решение в том числе объясняется планами России возобновить обстрелы энергетических объектов. На их защиту и возобновление работы нужны дополнительные средства.

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"Мы предполагаем, что в следующем отопительном сезоне обстрелы энергообъектов будут происходить так же системно, как это было и прошлой зимой. Поэтому должны задействовать все возможные ресурсы для восстановления объектов и их защиты", – цитирует министра энергетики Германа Галущенко пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook

По его словам, 2,64 грн – минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему. По его расчетам средняя сума в платежках увеличится на 250 гривен.

К примеру, если вы используете в месяц 150 кВт*час тока (усредненный размер потребление украинской семьи), за май вам придет платежка в размере 216 грн. Уже за июнь за этот же объем электроэнергии придется заплатить уже 396 грн. То есть суммы в платежках увеличатся на 180 грн.

Если же вы используете 600 кВт*час тока, то за каждый месяц по майскому тарифу нужно платить 1008 грн, а по тарифу с июня – уже 1 584 грн. Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ, отмечает: проблемы заключаются в том, что украинцы, которые живут в многоэтажках без газа (то есть используют электроэнергию и для приготовления пищи, и для подогрева воды) остались незащищенными. Кроме того, есть многоэтажные и частные дома, которые установили электрическое отопление.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в мае украинцы платили при потреблении до 150 кВт*час в месяц – 1,44 грн, а при использовании больше тока – 1,68 грн за каждый кВт*час. Новая цена приведет к резкому подорожанию тока.

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