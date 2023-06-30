Украинцы в июле получат новые платежки за электроэнергию: как изменятся суммы 

В Украине в июле придут платежки за электроэнергию с учетом повышенных тарифов на ток. В среднем суммы вырастут с 237,6 до 435,6 грн. Так, украинская семья в среднем потребляет около 165 кВт*час тока в месяц.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение тарифа позволило компенсировать подорожание генерации, ранее украинцы платили значительно меньше себестоимости.

В Минэнерго объяснили также указалии на необходимость финансировать ремонтные работы. Россия во время многочисленных ракетных атак на объекты энергоструктур нанесла значительные повреждения и разрушения. Кроме того, до начала полномасштабной войны относительно низкий тариф для населения был компенсирован высокими тарифами для бизнеса. Однако из-за полномасштабной войны потребление электроэнергии бизнесом значительно сократилось.

С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию. 1 кВт*час стоит 2,64 грн. До 1 июня действовало два тарифа:

при использовании до 250 кВт*ч нужно было платить по 1,44 грн/кВт-ч;

при использовании от 250 кВт*ч – 2,64 грн.

Решение о пересмотре тарифов принял Кабинет министров. Рассматривалось около десятка разных сценариев, среди которых было и предложение сохранить несколько разных тарифов, в зависимости от объема потребления. Однако в среднем украинская семья использует 160 кВт*ч тока в месяц. Поэтому при сохранении льготной цены ею смогло бы воспользоваться большинство семей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!