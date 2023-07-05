Украинцы жалуются на "лишние" кубометры в платежках за газ: названа главная ошибка

Украинцы часто жалуются, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры топлива. Чаще всего это связано именно с ошибкой потребителей – несвоевременной подачей показаний счетчика.

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Об этом сообщили специалисты "ГазПравды". Они подчеркивают: среди самых распространенных проблем потребителей газа – завышенные суммы в платежках.

"Подписчики часто жалуются, что им дорисовывают "лишние" кубометры топлива, которых они в действительности не потребляли. Это может подтвердить и счетчик газа. Правда, его показания люди часто передают с опозданием, не туда или вообще не передают. И именно это главная причина некорректных начислений в платежках", – отмечают эксперты.

Как сдавать показания счетчика газа правильно

Своевременная сдача показаний поможет не переплачивать за газ. Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет волокиты с перерасчетом.

Показания счетчиков передаются с 1 по 5 число (включительно) каждого месяца. Если передать данные даже 6 числа, начисление уже может быть некорректным.

При этом сдавать показания нужно газораспределительной компании (облгазу), а не поставщику голубого топлива. "Однако в настоящее время из-за процесса консолидации ряда облгазов "Нафтогазом" жители некоторых регионов должны передавать показания непосредственно через сервисы Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины": в личном кабинете my.gas.ua или в чатах Viber, Telegram или SMS-сообщением на номер 4647", – отмечают специалисты "ГазПравды".

Последнее касается, в частности, жителей Харькова и Харьковской области, а также Донетчины и Херсонщины. В конце июня к этому списку также добавились клиенты "Киевгаза", "Житомиргаза" и "Львовгаза". Все должны передавать показания счетчиков через сервисы "Нафтогаза".

А вот клиенты Кропивницкого и Днепровского филиалов "Газмереж" уже могут передавать показания через новый личный кабинет my.grmu.com.ua. В дальнейшем этот список будет расширяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине возобновили поверку всех счетчиков на коммунальные услуги, в том числе счетчиков газа. Если не провести ее вовремя, платежи будут рассчитывать исходя нормативов потребления, а не показаний прибора учета.

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