В Украине могут уменьшить размер субсидии: что известно об изменениях

Субсидию в Украине может получать целый ряд категорий населения. Однако размер этих выплат гражданам могут уменьшить.

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Особенно уменьшение субсидии коснется пенсионеров. Причина в том, что выросли пенсии, говорится в сообщении ГУ Пенсионного фонда в Винницкой области.

Это означает, что после увеличения доходов субсидиантов-пенсионеров, помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг им будет начисляться в меньшем размере. Начальник ГУ ПФУ в Винницкой области Елена Корчака в программе "На часе" отметила, что помощь рассчитывается индивидуально для каждого потребителя, а ее размер зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых членами домохозяйства.

Повышение выплат в марте получили около 93% пенсионеров. После индексации пенсий, проведенной с начала 2023 года, средний размер пенсионных выплат сейчас составляет 4 431 грн.

Ранее сообщалось, что на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально упрощается процесс оформления субсидий. В рамках новой экспериментальной процедуры от заявителя потребуется минимум документов, а оформление будет происходить в один клик.

Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона. Она отметила, что повышение цен на электроэнергию приведет к перерасчету субсидий для тех, кто уже получает госпомощь.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в результате проверок часть украинцев должна вернуть субсидию в бюджет. Такое правило касается нарушающих правила и дает недостоверную информацию в декларации.

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