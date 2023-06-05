Украинцев обязали сдать счетчики на поверку: до какой даты это нужно сделать

В Украине с 4 июня возобновились проверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды. Украинцы, у которых срок проверки счетчиков уже пришел, обязаны провести поверку приборов в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. В большинстве городов отопительный сезон завершился в начале апреля, т. е. поверка должна состояться до начала июля.

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Соответствующий документ правительство приняло еще 7 апреля 2023 года. А 4 июня 2023 года постановление Кабинета министров №440 вступило в силу.

Восстановление проверок относится ко всем счетчикам – потребленного газа, электричества, воды и тепловым счетчикам. Исключение составляют только те граждане Украины, которые остались на временно оккупированной российскими террористами территории. Для таких жилых помещений действуют предыдущие нормы согласно старому постановлению Кабмина – о приостановлении проверки счетчиков на период чрезвычайного и военного положения в стране и в течение еще трех месяцев после отмены такого состояния, но не раньше чем до окончания отопительного сезона.

Также граждане, проживающие в зонах активных боевых действий или на прифронтовых территориях, имеют своеобразную "отсрочку". Такие украинцы должны произвести проверку счетчиков в течение шести месяцев с момента прекращения боев. Но это также не должно быть раньше окончания отопительного сезона. Список территорий, где идут активные боевые действия, обычно утверждает Министерство реинтеграции.

Начиная с апреля 2022 года, согласно постановлению Кабмина №412, проверка счетчиков в Украине была приостановлена на время действия военного положения и на три месяца после того, как оно будет отменено. Постановление утратило силу 4 июня 2023 года.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, если при проверке счетчиков будут обнаружены механические повреждения, это может вылиться в огромные денежные потери. Мало того что пересчитают платежки, еще и перечислять будут по нормативам потребления, а не по показателям – а нормативы обычно выше реальных объемов. Обращаться в суд нет смысла – как свидетельствуют реестры судебных дел, в этом вопросе суды чаще становятся на сторону коммунальщиков, а не граждан.

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