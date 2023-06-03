В Украине проверят счетчики: кому придется доплатить десятки тысяч гривен за коммуналку

В Украине вернули поверку всех счетчиков. В течение трех месяцев после окончания отопительного сезона должны проверить прибора учета (поверка происходит в среднем раз в четыре года). Если во время поверки счетчика найдут повреждения, суммы в платежках могут пересчитать и начислить огромные долги.

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При этом, как рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, тем, кто не пройдет проверку, коммуналку будут считать по нормативам потребления, а не по показаниям счетчика. При этом чаще всего нормативы выше реального объема потребления.

В Украине уже есть случаи, когда во время поверки на счетчиках находили повреждения и потребителей заставляли доплатить десятки тысячи гривен. К примеру, Криничанский районный суд Днепропетровской области обязал местного жителя заплатить за газ доначисление в размере 17 900 грн. Во время проверки счетчика коммунальщики обнаружили механические повреждения, которые могли бы повлиять на показания и соответственно суммы в платежках.

Об этом говорится в решении суда по делу №178/1960/22. "Днепропетровскгаз" получит от своего клиента 15419 грн, остальная сумма (2481 грн) – расходы на судебный сбор,

Поверку можно пройти без того, чтобы сдавать счетчик отвозить в определенную организацию. Это необходимо сделать только в том случае, если при осмотре прибора находят повреждения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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