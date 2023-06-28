В Украине отключался блок АЭС: понадобилась аварийная помощь из стран Европы

В Украине вчера, 27 июня, произошел дефицит мощности в энергосистеме из-за аварийного отключения одного из атомных блоков. Пока энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку.

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Для стабилизации ситуации потребовалась аварийная помощь от энергосистемы Румынии и Польши по 150 МВт каждый час общим объемом 1200 МВт-час. Об этом сообщает "Укрэнерго" 28 июня.

При этом аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы.

"Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас производства электроэнергии достаточно для потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. Продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и некоторых атомных энергоблоках", – говорится в сообщении.

Поэтому у электростанций есть ограниченные возможности для компенсации непредсказуемого исключения некоторых энергоблоков с работы, особенно в вечерние часы, когда потребление растет.

Как отмечается, "Укрэнерго" восстановило часть оборудования на одной из подстанций в южном регионе, которая трижды терпела повреждения в результате массированных ракетных атак россиян. Активные восстановительные работы продолжаются на всех поврежденных массированными атаками РФ энергообъектах.

"В результате повреждений, нанесенных массированными российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, оборудование могут иметь скрытые повреждения, которые впоследствии могут перерастать в серьезные повреждения и потребовать дополнительного времени для восстановительных работ. Поэтому существует риск временных отказов в работе оборудования", – объясняют в компании.

Кроме того, в результате обстрелов россиянами в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской областях есть повреждения в сетях облэнерго. Ремонтные работы производятся при условии безопасности ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть мощностей генерации электроэнергии в Украине была уничтожена из-за обстрелов страной-террористкой Россией. При этом новое оборудование не успеет приехать до наступления зимы из - за задержки.

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