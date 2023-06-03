В Украине отключили электроэнергию в десятках городах: что произошло 

В Украине из-за сильного ветра и дождей обесточены десятки городов. Полностью без электроэнергии остаются 11 населенных пунктов в Киевской области, еще в 35 - частично нет тока. Кроме того, нет света в 45 населенных пунктах в Черниговской области.

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Как сообщает пресс-служба Минэнерго, также нет электроэнергии у 36 тыс. семей в Киеве. В Донецкой области электроэнергии нет в 34 населенных пунктов из-за обстрелов. Также нет тока у части потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

На данный момент ремонтные бригады работают в указанных населенных пунктах для того, чтобы восстановить энергоснабжение. Дефицита электроэнергии в системе при этом нет. Генерация полностью покрывает потребности населения в токе.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что нет причин для того, чтобы вводить плановые отключения. Аварийные отключения происходят из-за того, что система стала более уязвимой из-за атак РФ, однако ремонтные работы эту проблему решат.

Также Минэнерго ранее пообещало не повышать тариф на ток до конца года. А в ситуации, если не возникнут дополнительные проблемы, тариф могут оставить на действующем уровне до конца следующего отопительного сезона (апрель 2024-го).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы имеют возможности сократить тариф на ток на 50%. Для этого нужно перейти на двухзонный тариф.

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