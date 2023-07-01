В Украине повысили тариф на воду с 1 июля: сколько теперь придется платить

В Украине с 1 июля повысили тарифы на воду в большинстве областей. Следующее повышение ожидается в сентябре, а в среднем рост цен составит 32%.

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Об этом говорится в решении Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Цены будут подняты для 34 предприятий. Среди них водоканалы в таких городах:

Киев – тариф на воду увеличится на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централизованное водоснабжение 22,884 грн + централизованный водоотвод 18,252 грн);

Одесса – суммарно цена вырастет с 35,15 до 44,86 грн за кубометр;

Винница – за поставку воды и водоотвод платить придется не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;

Днепр – тариф повышается с 31,36 до 38,79 грн за кубометр;

Ужгород – платить придется 54,57 грн за кубометр.

Старые тарифы останутся в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Также больше не начнут платить те, кто получают жилищные субсидии.

Причин для такого роста несколько. Чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (так как распределяет расходы на большое количество потребителей). В Киеве объем потребления упал на 11,65%. При этом расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых кВт⋅ч). Увеличилась амортизация на 9,03%.

Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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