Цены на электроэнергию для населения на очереди: в Украине повысили тарифы для облэнерго

В Украине утвердили двухэтапное повышение тарифов на распределение электроэнергии. Это тарифы для операторов систем распределения (облэнерго), пока что их рост не отобразится на цене на ток для населения. Однако повышение тарифов на "свет" для рядовых украинцев тоже готовится.

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Решение о тарифах для облэнерго приняла Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Новые тарифы на распределение тока будут установлены на два периода:

с 1 по 30 июня для 22 облэнерго (для региональных облэнерго будут повышены на 7,5-28,1% по первому классу напряжения и на 6,9-25,5% по второму);

1 июля по 31 декабря – для 27 облэнерго (с учетом пяти на территориях ведения активных боевых действий, для них повышение пройдет только в один этап).

С 1 июня самые высокие тарифы на распределение тока среди региональных облэнерго будет иметь "Закарпатьеоблэнерго". А самые низкие получило "ДТЭК Киевские электросети".

При этом в НКРЭКУ подчеркнули: действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает всего 28% затрат. Речь идет о производстве электроэнергии, ее транспортировке и уплате налогов.

Поэтому, по расчетам регулятора, рыночная цена на электрическую энергию для конечных потребителей (в том числе – бытовых) составляет более 5,5 грн за кВт*ч. При этом сейчас украинцы платят за газ по 1,44 грн за кВт*ч (при потреблении менее 250 кВт*ч за месяц).

Впрочем, как говорят источники в Кабмине и профильные эксперты, так сильно повышать тариф для населения пока не будут. Вероятнее всего, новую цену установят на уровне 2,4-2,8 грн за кВт*ч, что впрочем все равно вдвое превышает нынешнюю.

Однако, каким бы ни было окончательное решение по росту тарифов, наименее обеспеченные украинцы продолжат получать субсидии. Помощь на оплату коммуналки рассчитывается исходя из цены на услугу, поэтому субсидиантам не придется платить больше даже после роста тарифа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам также подготовили повышение тарифов на воду. Новые цены предлагают ввести также с 1 июня.

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