В Украине произошли аварии на линиях электропередач: будут ли выключать свет

В Украине произошли аварии на линиях оператора системы электропередачи. Однако дефицит в энергосистеме отсутствует.

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Вчера 26 июня произошла аварийная ситуация на линии 330 кВ оператора системы электропередачи в Ровенской области. Также краткосрочно выключалась линия 220 кВ межгосударственного соединения с Венгрией. Расчетное место повреждения – 37 км от подстанции Мукачево, на участке энергосистемы Венгрии, сообщает "Укрэнерго".

Как отмечается, электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Атомная генерация производит почти 46% всей электроэнергии, тепловая – более 32%, ВИЭ – более 11%, гидрогенерация – более 10%.

При этом продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных со страной-террористкой РФ областей. Из-за обстрелов обесточивалась часть потребителей в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. В результате предварительных обстрелов остается без света часть абонентов в Черниговской, Сумской, Запорожской областях.

В компании отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. "За сутки заживили более 26 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях. В Херсонской области свет вернули почти 100 потребителям, которые были обесточены с начала деоккупации", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, часть мощностей генерации электроэнергии в Украине была уничтожена из-за обстрелов страной-террористкой Россией. При этом новое оборудование не успеет приехать до наступления зимы из - за задержки.

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