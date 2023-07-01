НКРЭКУ увеличила тарифы на воду, не согласовав с правительством: Шмигаль отреагировал

В Украине с 1 июля выросли тарифы на холодную воду и водоотвод. Соответствующее решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не было согласовано с правительством и неприемлемо.

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Так, на удорожание воды в украинских городах отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своем Telegram он подчеркнул, что во время войны необходимо действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях как энергетика и тарифообразование.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем, кто в них нуждается. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. Тогда как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой Правительства", – подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что уже поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Напомним: согласно решению НКРЭКУ, повышение тарифов на холодную воду и водоотвод должно состояться с 1 июля и 1 сентября. Как следствие – в больших городах стоимость воды вырастет в среднем на 32% (в зависимости от водоканала). Цены будут подняты для 34 предприятий, среди которых водоканалы в крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Виннице, Днепре, Ужгороде и других.

В то же время, старые тарифы останутся в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Также больше не начнут платить получающие жилищные субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в июле в Украину придут платежки за электроэнергию с учетом повышенных тарифов на ток. В среднем суммы возрастут с 237,6 до 435,6 грн. Так, украинская семья в среднем потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц;

– в Киевской области, Житомире и Львове предприятия, занимающиеся распределением газа, перешли в группу компаний "Нефтегаз". Подавать показания газовых счетчиков нужно на сайте "Нафтогаза", также им нужно платить и за распределение голубого топлива.

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