В Украине вернули обязательную поверку счетчиков: что нужно знать каждому

В Украине возобновляются поверки счетчиков в квартирах украинцев. Исключение сделано только для временно оккупированных территорий.

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Об этом рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Поверки предусмотрены постановлением № 440 от 7 апреля 2023 г.

"Принятое решение распространяется на всех исполнителей услуг, за исключением временно оккупированных территорий. Все без исключения счетчики централизованного отопления и горячего водоснабжения с просроченными свидетельствами должны пройти проверку", – объяснил Попенко.

Межсверочный интервал счетчиков воды и тепла составляет 4 года. Поверку осуществляют лицензированные организации. Счетчик воды можно проверить на месте, не снимая и не сдавая в организацию.

Если не провести поверку счетчиков вовремя, могут прийти платежки с "космическими суммами". Дело в том, что показания "просроченного" счетчика не принимаются, и в таком случае платить приходится по нормам, которые обычно значительно выше фактического потребления.

Данные о том, кто должен платить за поверку счетчиков в квартире, обычно указаны в договоре с поставщиком коммунальной услуги. В законодательстве указано, что платит владелец счетчика – по сути, тот кто его покупал. А общедомовыми счетчиками занимается иди поставщик услуг, или ОСМД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после подорожания электроэнергии с 1 июля до 2,64 грн за кВт*час все еще есть возможность подключить ночной тариф. Это позволит в период с 23 до 7 утра платить за ток 1,32 грн за каждый кВт*час.

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