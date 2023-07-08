В Украине возобновили массовую проверку счетчиков: если не дать доступ, придут космические суммы за газ

Украинцам, которые не дадут возможности провести проверку счетчиков, придут космические суммы в платежках за газ. Дело в том, что в таком случае расчет могут производить по граничному объему потребления.

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Как поясняет ГазПравда, если облгаз должным образом уведомил потребителя о сроках осуществления периодической поверки счетчика, препятствовать его действиям – это нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя. В таком случае облгаз составляет Акт о нарушении, где представитель облгаза должен предупредить потребителя под личную подпись о последствиях его решения, а именно:

через 20 дней со дня составления такого акта потребителю будет произведен расчет ущерба по предельным объемам потребления

Акт о нарушении отказа бытового потребителя в доступе к собственному объекту считается действительным, если его подписали представитель облгаза и одно незаинтересованное лицо (представитель жилищно-эксплуатационной организации, балансодержатель или управляющий домом, выборное лицо домового, уличного, квартального или иного органа самоорганизации населения) или представитель органа местного самоуправления) при удостоверении их лиц.

В случае отказа потребителя от подписания акта о нарушении об этом делается отметка в обоих экземплярах акта о нарушении, один из которых направляется потребителю заказным почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней со дня составления такого акта.

Если не провести поверку счетчиков вовремя, могут прийти платежки с "космическими суммами". Дело в том, что показания "просроченного" счетчика не принимаются и в таком случае платить приходится по нормам, которые обычно значительно выше фактического потребления.

Поверку счетчика можно заказать у компании, которая поставляет вам коммунальную услугу (например, у водоканала). А также у любой сервисной компании, которая имеет лицензию. Важно отметить, что уточнить, нужна ли вам поверка счетчика, можно в вашем договоре на поставку коммунальных услуг либо у своего поставщика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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