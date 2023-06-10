В Украине введут массовую проверку счетчиков: кого могут заставить доплатить десятки тысяч гривен

В Украине возобновят поверку счетчиков. При этом в том случае, если во время проверки обнаружат какие-либо повреждения, коммунальные службы могут доначислить суммы в платежках. В некоторых случаях речь идет о десятках тысячах гривен.

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Иногда в результате поверки пострадать могут те украинцы, которые не пытались сфальсифицировать показания счетчика. Адвокат Роман Симутин рассказал о случае, когда украинцу доначислили 60 тыс. грн из-за путаницы в пломбах. Украинец в 2007-м заменил свой счетчик, газовая служба составила акт. Однако спустя годы сняли счетчик на проверку и заявили о нарушении: мол, пломба установлена позже, чем сам счетчик. Доказать, что была произведена замена, не удалось. В результате доначисленную сумму приходится снимать через суд. Заседание которого произойдет вскоре.

"В суде облгаз не заявил, что счетчик поменяли в 2007 году, ответы на запросы о предоставлении актов замены счетчика в 2007 году не предоставил и вообще отрицал этот факт, сославшись, что в счетчик вмешивались и поменяли пломбу. Только представьте себе цинизм! Они ведь знают, что люди обычно не сохраняют акты газовой службы десятилетиями", – пояснил юрист.

В этой ситуации важно не просто не вмешиваться в работу своего счетчика, но и сохранять документы о любом вмешательстве в его работу до следующей поверки (которая может произойти через восемь лет). Иногда поверку проводят чаще. Документами регламентируется период обязательной поверки счетчика, который зависит от его типа.

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