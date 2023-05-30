В Украине вырастет тариф на электроэнергию: СМИ узнали новую цену киловатт

В Украине увеличится тариф на электроэнергию. Новая цена составит 2,64 грн.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в срочном порядке внес в рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники 30 мая.

Как отмечается, постановление Кабмина уже одобрено. Как пояснил источник, Галущенко аргументировал необходимость пересмотра тарифа тем, что государство нуждается в средствах на восстановление энергоинфраструктуры после обстрелов со стороны террористской страны России.

Подчеркивается, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), просила установить еще больший тариф – 2,88 грн/киловатт. Однако в конце концов власти приняли решение о более низкой стоимости – 2,64 грн. Это подтверждают также источники других СМИ.

Напомним, в Украине тарифы на воду увеличатся с 1 июля . В среднем повышение в пределах двух этапов должно составлять около 30% (в июле примерно на 14,1%). В результате семья в среднем будет ежемесячно платить на 30-70 грн больше.

К примеру, в Киеве в кубометр воды может подорожать в июле до 40,4 грн. Допустим, семья использует в среднем пять кубов, тогда в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуются услугами "Нефтегаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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