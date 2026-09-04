"Да не может такого быть": вещий сон принес пенсионеру почти 300 тыс. грн в лотерее

Пенсионер из Луцка купил лотерейный билет после необычного сна, а через несколько дней узнал, что выиграл 292 000 грн. Сначала мужчина даже не подозревал о своем призе и не поверил, когда продавец сообщил ему о крупном выигрыше.

Историю победителя опубликовал оператор государственных лотерей "М.С.Л." на своем сайте. По его данным, мужчину зовут Владимир.

О своем выигрыше Владимир пока не рассказывает близким. Пенсионер решил сначала сохранить новость в тайне, чтобы потом сделать родным сюрприз. "Лучше пока промолчать, а потом удивить", – рассказал победитель.

Часть 292 тысяч грн мужчина планирует потратить на своих родных. Еще часть он хочет направить на отдых. Остальные средства Владимир планирует оставить как финансовую поддержку для комфортной жизни.

Пенсионер сначала не поверил в выигрыш

О том, что его билет оказался счастливым, луцкий житель узнал в точке продажи лотерей. Продавец обратил внимание на крупный выигрыш, однако Владимир не сразу понял, что речь идет именно о его билете.

"У вас тут такой большой выигрыш!" – сообщили ему. "Как? Да не может такого быть, там же ничего нет", – ответил пенсионер. Вскоре выяснилось, что на билете действительно был большой приз –292 тысячи гривен.

Самая интересная деталь этой истории связана с выбором комбинации. Накануне Владимиру приснился сон, в котором шла речь об определенной комбинации. Именно ее мужчина впоследствии и выбрал во время участия в лотерее.

По информации лотерейного оператора, выбранная комбинация позволила получить выигрыш в сумму, в 4000 раз превышающую стоимость билета. При этом сама история со сном является личным опытом победителя – лотерея не подтверждает никакой причинно-следственной связи между сновидением и результатом розыгрыша.

Как сообщал OBOZ.UA, пенсионер из Австралии рассказал, как выиграл $1 млн в лотерею, используя одну и ту же комбинацию чисел около 40 лет. Мужчина уверен: его секрет заключается именно в том, что он не менял свою систему.

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