Пенсионер 40 лет играл по одной схеме и выиграл $1 млн: мужчина рассказал о своем "секрете"

Пенсионер из Австралии рассказал, как выиграл $1 млн в лотерею, используя одну и ту же комбинацию чисел около 40 лет. Мужчина уверен: его секрет заключается именно в том, что он не менял свою систему. В итоге она действительно принесла ему главный приз, хотя математически не увеличивала его шансы на выигрыш.

Об этом победитель рассказал лотерейной компании The Lott. Мужчина стал победителем тиража Weekday Windfall еще в 2025 году, купив билет с собственной комбинацией чисел.

Пенсионер признался, что просто никогда не придумывал новые числа перед каждым тиражом и не полагался на случайный выбор, а каждый раз придерживался одной и той же комбинации. Его подход основывался не на математической формуле, которая могла бы гарантировать результат, а на последовательности и личном доверии к выбранной комбинации.

Пенсионер не отказывался от нее после неудачных тиражей и продолжал использовать те же числа. В итоге они совпали с выигрышной комбинацией, и мужчина получил $1 млн.

Впрочем, многолетнее использование одной комбинации не делает ее более вероятной для выигрыша. Каждый лотерейный тираж является отдельным случайным событием, поэтому все допустимые наборы чисел имеют одинаковые шансы.

Участники лотерей часто выбирают личные числа – например, даты рождения, памятные события или комбинации, которые считают счастливыми. Другие каждый раз пользуются случайным выбором.

С математической точки зрения ни один из этих подходов не имеет преимущества. Если правила лотереи остаются неизменными, каждая комбинация имеет одинаковую вероятность оказаться выигрышной в конкретном тираже.

Как сообщал OBOZ.UA, американец Джордж Захария выиграл в лотерею $1 млн. Но вместо того, чтобы тратить деньги на себя, решил использовать выигрыш для обеспечения пенсии своей матери.

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