Давали за наличку доступ к черным казино: в Украине накрыли сеть нелегальных игорных залов

В Украине разоблачили группу организаторов сети нелегальных игорных заведений. Доступ к онлайн-казино без регистрации и лицензии предоставляли за наличные в специальных компьютерных игровых залах в Одесе.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что игровые зали работали "длительное время", при этом в них не было сертифицированного оборудования, подключенного к Государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-систем организаторов азартных игр.

"Игроки перед началом игры за наличные деньги покупали код доступа, который вводили в компьютер. Таким образом, им предоставлялся доступ к выбору игры, а на счету отображалась определенная сумма, которая была эквивалентом суммы предоставленной в кассу наличных, в дальнейшем игрок имел возможность либо выиграть, либо проиграть средства", – объяснили в БЭБ.

В ходе следствия правоохранители провели 26 обысков в Одесской области, 13 из них – в самой Одессе. Были изъяты:

документы, подтверждающие нелегальную деятельность сети;

252 комплекта компьютерной техники.

Уже остановлена работа 13 нелегальных игорных залов. Расследование продолжается. Фигурантам дела собираются предъявить обвинения по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.

Название статьи – "проведение азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в соучастии с другими субъектами уголовного правонарушения, совершенном по предварительному сговору группой лиц". Такое нарушение карается штрафом от 680 тыс. до 850 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

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