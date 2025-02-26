Турецкого певца приговорили к тюрьме за рекламу ставок, но за решетку он так и не попал: что решил суд

Турецкий суд признал виновным известного певца Сердара Ортача, который является фигурантом в нашумевшего дело о "пропаганде азартных игр". Ортача приговорили к 10 месяцам тюремного заключения, однако исполнение приговора отсрочено.

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Об этом 26 февраля 2025 года сообщает турецкое издание Hurriyet. Отмечается, что 55-летний Ортач занимался незаконной рекламой ставок.

Прокурор просил для Ортача до трех лет лишения свободы.Суд признал обвиняемого виновным в "поощрении людей играм с фиксированными коэффициентами или совместным ставкам или азартным играм, основанным на спортивных соревнованиях".

Исполнение приговора было отложено, так как суд "учел прошлое Ортача". Так что пока шоумен останется на свободе. Певцу также придется заплатить символический штраф в сумме 400 лир (около 457 грн).

Ортач – не единственный фигурант этого дела, которое получило широкое освещение в турецких СМИ. Вместе с певцом были обвинены шоумен Мехмет Али Эрбил и еще более 10 человек.

Расследование в отношении самого Ортача началось еще осенью, тогда же его объявили в розыск. При этом в ходе предыдущих слушаний певец являлся в суд.

На одном из заседаний Ортач, выступая с защитной речью, сообщил, что его ежемесячный доход составляет 500 тыс. лир (около 570,7 тыс. грн). По словам певца, в какой-то момент ему поступило предложение о выступлении на церемонии открытия мероприятия на Мальте, которое он принял.

"В аэропорту меня встретили двое незнакомых мне ранее людей. Они взяли у меня интервью. Снятое видео разместили на своем сайте без моего разрешения. Сначала я не заметил, но потом понял, что на их футболках было написано название сайта азартных игр, о котором я знал с турецкого телевидения. Они настойчиво говорили мне, что на Мальте азартные игры легальны, и что я тоже должен надеть такую футболку, но я категорически отказался и хотел уйти. Я очень сожалею, что поехал на Мальту, но ничего уже нельзя было сделать. Я никого не агитировал, они сами сняли видео без моего ведома, а затем разместили на своем сайте. У меня не было намерения нарушать закон", – рассказывал обвиняемый.

Сердар Ортач родился в Стамбуле 16 февраля 1970 года. Его первый альбом был самым продаваемым в Турции в 1994 году, тогда было продано более 2 млн копий. Альбом Çakra стал самым успешным среди турецких релизов в 2004 году.

В 2014 года у певца было диагностировано неизлечимое заболевание – рассеянный склероз. Однако Ортач периодически проводит выступления, несмотря на состояние здоровья. Например, в 2021 году он пел в казино в Беларуси.

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