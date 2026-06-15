Де Брейне сразится с Салахом: кто победит в матче между сборными Бельгии и Египта

В первом матче группы G Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Бельгии и Египта с легендарными Кевином Де Брейне и Мохаммедом Салахом в составе. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются бельгийцы – при чем, явными. На их победу действует коэффициент 1.60, тогда как на египтян – 6.00.

На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу африканской сборной.

Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу Бельгии – для него установлен коэффициент 6.00. А кроме того:

2:0 (победа Бельгии) – 7.20;

1:1 – 7.30;

2:1 (победа Бельгии) – 8.00;

0:1 (победа Египта) – 9.30.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра состоится 15 июня. Начало – 22:00 по Киеву.

В целом же, по мнению букмекеров, Бельгия, вероятнее всего, закончит свои выступления на мундиале на этапе 1/4 финала. На это действует коэффициент 4.50 – наименьший среди всех прогнозов, учитывающих конкретную стадию турнира.

Египет же, по мнению специалистов, не выйдет из группы. На это действует коэффициент 3.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, перед стартом турнира главным фаворитом на победу являлась сборная Испании. На ее победу действовал самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата.

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