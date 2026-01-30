Дедушка выиграл в лотерею, а потом создал наркоимперию: какой приговор вынес суд

В Великобритании пожилого мужчину признали виновным в организации многомиллионной наркоимперии. За 15 лет до того он выиграл 2,4 миллиона фунтов стерлингов в Национальную лотерею.

Как сообщает The Telegraph, речь идет о 80-летнем Джоне Спайби из графства Большой Манчестер. В 2020-2022 годах он участвовал в массовом производстве и распространении поддельных таблеток диазепама, а джекпот сорвал в 2010-м.

Поддельные таблетки содержали этизолам – вещество с успокаивающим эффектом, которое в 6-8 раз сильнее, чем у диазепама. Спайби предоставил помещение для производства наркотика, помогал в переоборудовании и закупил оборудование стоимостью тысячи фунтов. А позже под эти цели была оборудована и другая "фабрика".

Несмотря на то, что сам он отрицал любую причастность, присяжные признали его виновным в ряде обвинений, в частности в сговоре с целью производства наркотиков класса C и их сбыта. Поэтому суд назначил ему 16,5 лет заключения – самый длинный срок среди всех причастных, как для лидера нарколанки.

"Поры выигрыш в лотерею, вы продолжали преступную деятельность даже в возрасте, когда большинство людей давно на пенсии", – заявил судья Николас Кларк во время оглашения приговора.

Вместе со Спайби были осуждены еще трое участников группировки, среди них:

его сын, 37-летний Джон Колин Спайби;

Ли Друри (45 лет);

Каллум Дорриан (35 лет).

Всего за два года они могли изготовить таблетки "рыночной" стоимостью от 57,6 до 288 миллионов фунтов. Схему разоблачили 2 апреля 2022 года, когда крупная партия наркотиков готовилась к доставке в отель в Манчестере.

Кроме того, на суд стало известно, что у Спайби была длинная криминальная история, которая продолжалась даже после выигрыша в лотерею. А во время обыска у него дома обнаружили два револьвера и патроны к ним.

