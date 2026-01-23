Женщина выиграла $30 млн в лотерею, а потом украла на работе $73 тыс.: что она сказала полиции

Государственную чиновницу в США обвинили в краже денег из учреждения – тогда дело удалось уладить без суда, но теперь ее снова допрашивают. Особенностью является то, что в прошлом она выиграла в лотерею $30 млн.

Как сообщает CBS, 58-летняя Джорджианна Картер – бывшая вице-президент комитета по паркам городка Пойнт-Мэрион в штате Пенсильвания. В 2022 году ее уволили после того, как мэр заметил неоплаченные городским советом счета.

Проверив финансы парковой комиссии, он обнаружил ряд операций, которые не имели никакого отношения к муниципальным расходам. В частности прямые переводы средств на счет Картер – в целом с апреля 2021-го по август 2022 года женщина украла из бюджета своего госучреждения $73 183, которые потратила на азартные игры.

Мэр сообщил в полицию, которая начала расследование. Картер признала факт кражи, однако полиция не составила отчет и не выдвигала обвинений. Женщину просто отстранили от должности.

Впрочем, через три года – после назначения в 2025 году нового окружного прокурора – дело разморозили. В августе 2025 года Картер снова допросили, на этот раз – в присутствии ФБР.

Женщина так же признала вину, но заявила, что ее партнер Роберт Когар компенсировал общине нанесенный ущерб. Но финансовая проверка показала, что мужчина выписал только три чека на общую сумму $17 тыс.

Прокурор напомнил, что Джорджианна Картер дважды побеждала в лотерею: в 2002 и 2011 годах. Впервые она выиграла $30,6 млн джекпота в лотерею Powerball, но тогда она выбрала единовременную выплату, из-за чего фактически получила $12 млн. Во второй раз женщина стерла скретч-карту и выиграла $100 тыс. Поэтому прокуратуру удивило, что она не смогла вернуть все украденные средства.

Сейчас Картер находится на свободе под необеспеченный залог в $50 тыс. На 25 февраля ей назначили предварительное судебное заседание.

