Дефолта не будет: Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Дефолта в США не будет. Американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга государства. Это предотвратит экономически катастрофический дефолт по долгу до истечения крайнего срока.

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Как сообщает NBCNews, Министерство финансов предупредило, что правительство может объявить дефолт уже в понедельник, 5 июня.

Отмечается, что закон о финансовой ответственности от 2023 года приостанавливает ограничение государственного долга до 1 января 2025 года после президентских выборов 2024 года.

"Если бы нам не удалось прийти к соглашению по бюджету, раздались крайние голоса, угрожающие довести Америку до дефолта по нашему государственному долгу впервые за нашу 247-летнюю историю", – сказал Байден о сделке.

"Ничего, ничего не было бы более безответственным. Ничто не было бы более катастрофическим", – добавил он.

Как известно, законодательство ограничивает расходы на следующие два года и включает в себя консервативные меры по возврату около 28 миллиардов долларов неизрасходованных средств на помощь Covid, а также прекращение финансирования IRS на 1,4 миллиарда долларов и перераспределение примерно 20 миллиардов долларов из 80 миллиардов долларов, полученных IRS в результате снижения инфляции.

Подчеркивается, что закон о финансировании, не связанном с обороной.

Он также возобновляет выплаты по федеральным студенческим кредитам после длительной паузы, начавшейся в начале пандемии, и добавляет требования к работе для людей в возрасте до 55 лет, чтобы получать льготы в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи и Временной помощи нуждающимся семьям с исключениями. для ветеранов и бездомных. Нынешний порог – 50 лет.

При этом, первоначально Байден отказался вести переговоры о потолке долга, настаивая на том, что Палате представителей необходимо принять так называемый чистый законопроект без каких-либо сокращений расходов или положений политики.

"Я никому не позволю использовать полную веру и доверие Соединенных Штатов в качестве козыря", — заявил Байден в январе.

Однако новый спикер республиканской палаты заявил, что палата не будет голосовать за повышение лимита долга без значительного сокращения бюджета. Несмотря на раскол в Республиканской партии, когда сторонники жесткого курса республиканцев требовали более глубокого сокращения расходов и изменений в политике, Маккарти смог убедить свое незначительное большинство и принять в конце апреля партизанский законопроект, предусматривающий сокращение бюджета в обмен на повышение потолка госдолга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении лимита госдолга страны. Это позволит Штатам избежать дефолта.

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