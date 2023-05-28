Дефолта в США не будет: Байден сделал заявление

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении лимита госдолга страны. Это позволит Штатам избежать дефолта.

Видео дня

О договоренности сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что по словам Байдена, достижение соглашения позволит также:

сократить расходы;

защитить критически важные программы.

"Это соглашение предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом. И привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", – сказал Байден.

Что предшествовало

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен определила 5 июня крайним сроком для повышения лимита государственного долга. Заявив при этом, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 трлн долларов.

"У казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до 5 июня", – сообщила она тогда.

Чем грозил дефолт

Как объяснил аналитик Алексей Козырев, дефолт грозил США снижением кредитного рейтинга. А кроме того:

задержкой разнообразных выплат;

снижением доверия к доллару, что потенциально могло привести к подорожанию евро.

Впрочем, даже в таком случае Штаты не перестали бы выплачивать свои долги. Более того, не остановилась бы и помощь Украине – ведь решение о выделении средств уже принято).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в то же время в Украине перестала укрепляться гривня. При этом в ближайшее время возможно подорожание иностранных валют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!