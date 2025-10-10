Делал ставки на футбол: игрок Английской лиги получил дисквалификацию и штраф

Футбольная ассоциация Англии отстранила нападающего "Уимблдона" Османа Фойо из-за нарушений, связанных со ставками на футбольные матчи. Формальный срок отстранения Фойо – 5 месяцев, однако пока что он пропустит только один.

Это связано с тем, что четыре месяца отстранения назначены "на потом", пишет TalkSport. Также, кроме дисквалификации, Фойо назначен штраф в 1 тыс. фунтов стерлингов (около 1300 долл.).

Какие нарушения допустил Фойо

футболист сделал 252 ставки в период с 29 октября 2023 года по 28 марта 2025 года.

в период с 29 октября 2023 года по 28 марта 2025 года. Такие действия подпадают под правило E8 Футбольной ассоциации Англии, запрещающее игрокам всех уровней участвовать в ставках на футбольные события .

. ФО на заседании независимого Регуляторного комитета признал Фойо виновным по предъявленным обвинениям.

Один месяц дисквалификации вступит в силу немедленно, остальные четыре месяца будут "отложены" до 2 апреля 2027 года, если не будет новых нарушений.

Интересно, что Осман Фойо перешел в "Уимблдон" из "Ипсвич Таун" в январе 2025 года и успел принять участие в матчах Кубка английской футбольной лиги. До этого он выступал за другие клубы низших дивизионов в Англии – имел аренды и переходы, но на значимые выступления в высших дивизионов не поднимался.

Фойо теперь будет отсутствовать на предстоящих матчах "Уимблдона" в Лиге 1 против "Блэкпула", "Порт Вейл", "Плимута" и "Бертона". В "Уимблдоне" уже заявили, что "поддержат игрока" во время отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!