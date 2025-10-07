Кто станет новым чемпионом Англии по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.90 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Ливерпуль". Для него действует коэффициент 3.75.

Третий – "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 5.00.

Далее – с большим отрывом – "Челси", 25.00. Среди реальных претендентов на победу в турнире также:

"Тоттенхем" – 40.00.

"Манчестер Юнайтед" – 65.00.

Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 100.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 6 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Бернли".

"Лидс".

"Фулхэм".

"Вулверхэмптон".

"Вест Хэм".

"Сандерленд".

В настоящее время в АПЛ уже сыграно 7 туров. По их итогам:

На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 16 очков из 21 возможного.

На 2-м – "Ливерпуль" с 15 очками.

3-4 место делят "Тоттенхем" и "Борнмут", у которых по 14 очков.

В зоне вылета – "Бернли", "Вест Хем" и "Вулверхемптнон", у которых по 4, 4 и 2 очка соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 14-м.

