"Деньги, которые меняют жизнь: один из крупнейших букмекеров отказался выплачивать $435 тыс. победителю

В Великобритании мужчина выиграл более 330 тыс. фунтов стерлингов (более $435 тыс.) на онлайн-ставках. Однако деньги он так и не получил, поскольку букмекер заявил о технической ошибке и отменил результаты розыгрыша.

Об этом сообщает BBC. Инцидент произошел 16 марта, когда 53-летний Стивен Харви из города Данстейбл играл в слот Jackpot Drop на платформе William Hill, которая является одной из крупнейших букмекерских контор мира.

Сначала он выиграл £200, которые вывел на банковский счет, оставив £20 для дальнейшей игры. Через полчаса он снова запустил игру – и увидел джекпот в £330 906,96.

"Появился бонус джекпота... сначала было £47 тысяч. Я продолжил играть, потом стало £183 тысячи, и в конце – £330 906,96", – рассказал он.

И хотя Харви успел оформить вывод средств, и система показывала, что выплата обрабатывается, но впоследствии транзакции отменили. Владелец платформы – компания Evoke – заявила, что выигрыш был начислен ошибочно из-за технического сбоя.

"Мы обнаружили проблему, которая временно привела к неправильному зачислению средств на счета игроков и некорректной обработке выплат. В течение короткого периода средства были ошибочно зачислены некоторым клиентам и не были получены в результате корректной игры", – объяснил букмекер.

Позже в тот же день выигранная сумма снова появилась на счету англичанина. Но в конце концов, его аккаунт заблокировали. "Я был очень шокирован", – признается он.

Через два дня Харви получил письмо, где компания сообщила, что согласно правилам имеет право аннулировать такие транзакции. В качестве "окончательного урегулирования" ему предложили вернуть лишь £200, которые он успел вывести.

"Это были деньги, которые меняют жизнь ... Я собирался купить дом и, возможно, новую машину, потому что моя очень старая", – жалуется мужчина.

Он говорит, что чувствует себя "разбитым" из-за ситуации и рассматривает возможность судебного иска, чтобы получить выигранные средства. В компании взамен извинились за неудобства и поблагодарили клиентов за понимание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!