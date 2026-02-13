Победителя лотереи заставили отдать 100 тыс. евро коллеге: суд принял неожиданное решение

Суд в Испании обязал победителя лотереи выплатить 100 тыс. евро своему другу-коллеге. Тот доказал существование устной договоренности о разделе выигрыша.

Как сообщает испанское издание La Razon, речь идет о деле, которое рассмотрел суд в городе Туи (провинция Понтеведра, регион Галисия). В 2022 году мужчина выиграл около 1 млн евро в мгновенной скретч-лотерее, организованной испанской благотворительной лотерейной организацией ONCE.

По словам истца – коллеги и друга победителя – еще до покупки билета они договорились: если кто-то из них выиграет крупный приз, то отдаст другому 10% суммы. После выигрыша мужчина сначала подтверждал готовность выполнить обещание, однако впоследствии отказался перечислять деньги.

По словам победителя лотереи, он решил нарушить обещание из-за позиции дочери, которая выступала против разделения средств. Коллега подал иск в суд.

Суд признал такой устную договоренность юридически обязывающей. Ключевыми доказательствами стали:

показания сторон;

обстоятельства, подтверждающие характер их отношений;

запись телефонного разговора, в котором победитель фактически подтверждал наличие соглашения.

В результате суд обязал ответчика выплатить 100 тыс. евро (10% от выигрыша). Дополнительно – проценты за просрочку выплаты.

Дело показательно тем, что теперь в испанском праве устные договоренности могут иметь полную юридическую силу, если их существование доказано надлежащими доказательствами. Отсутствие письменного контракта не стало основанием для отказа в иске. Фактически суд подтвердил: обещание поделить выигрыш даже без подписанного договора может стать финансовым обязательством, если есть убедительные подтверждения его предоставления.

