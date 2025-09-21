Десятки лет играл в азартные игры, чтобы в 84 года сорвать джекпот: куда мужчина потратит средства

В США произошла удивительная история, 84-летний житель Мичигана после десятков лет игры в азарт сорвал джекпот в $481 582. Он планирует поделиться выигрышем со своей семьей, доказывая, что настоящая удача стоит ожидания.

Об этом пишет Lottery Post. В мире азарта и лотерей время от времени случаются истории, которые доказывают, что удача приходит тогда, когда ее совсем не ожидаешь.

Именно так произошло с 84-летним жителем округа Макомб, штат Мичиган, который выиграл главный приз в игре Fantasy 5. Его выигрыш составил $481 582, и этот момент стал не только материальной наградой, но и символом многолетней настойчивости.

Мужчина, который решил остаться анонимным, десятилетиями покупал билеты Fantasy 5, мечтая о джекпоте. Он рассказал, что всегда тщательно записывал свои числа, чтобы на следующий день проверять их с результатами розыгрыша. На этот раз он выбрал комбинацию 1, 3, 7, 23 и 38 и именно она принесла ему победу.

"На следующее утро я зашел на MichiganLottery.com и увидел, что кто-то выиграл джекпот. Когда начал сверять числа, я был шокирован – победителем оказался я!" – поделился он с представителями лотереи. Ему удалось преодолеть шансы 1 к 575 757. Для игрока, который десятки лет надеялся на главный приз, это стало настоящим осуществлением мечты.

"Я давно играл в Fantasy 5, надеясь выиграть по-крупному, и не могу поверить, что это наконец произошло", – отметил счастливый победитель. Мужчина уже посетил штаб-квартиру лотереи в Лансинге, где официально получил чек. Самое большое его желание – поделиться деньгами со своей семьей. По его словам, именно близкие люди всегда поддерживали его и верили, что когда-то фортуна улыбнется. Остальные средства он планирует сохранить, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь.

Лотерея Fantasy 5 популярна в Мичигане благодаря доступности, ведь билет стоит всего $1, а розыгрыш происходит ежедневно в 19:29 по восточному времени. Дополнительные функции, такие как EZmatch или Double Play, дают шанс выиграть от $500 до $110 000. Следующий джекпот уже стартовал с отметки $124 000.

Такой выигрыш стал примером того, что настойчивость и вера в свою удачу иногда приносят результат. И хотя вероятность победить в лотерее всегда остается минимальной, истории вроде этой добавляют игрокам вдохновения.

