Уборщица из США выиграла более 600 тыс. долларов в лотерею: как распорядится выигрышем

Женщина из Северной Каролины выиграла 626 543 доллара в лотерею всего за несколько дней до своего 40-летия, хотя сначала муж ей даже не поверил. Она получила более 449 тыс. долларов после налогов и планирует потратить средства на землю, инвестиции и будущее своих детей.

Видео дня

Об этом пишет People. Женщина, которая работает уборщицей, всего за 10 долларов сорвала джекпот, выигрыш случился около двух часов ночи.

Челси сразу бросилась разбудить мужа, чтобы поделиться радостью. "Я начала его трясти, говоря проснуться, я сказала ему, что только что выиграла 626 тысяч долларов, а он только засмеялся и закрыл глаза", – вспоминает счастливая победительница.

Через два дня, 12 сентября, в свой день рождения, Картер приехала в штаб-квартиру государственной лотереи, где официально получила приз. После уплаты налогов она забрала домой 449 548 долларов. "Это лучший подарок на день рождения. Я хочу каждый год праздновать 40, если так будет происходить", – пошутила Челси.

Эмоции от выигрыша были невероятные. "Я плакала, смеялась – это было сюрреалистично. До сих пор трудно поверить, что такое произошло именно со мной", – рассказывает она.

Женщина уже имеет планы, как распорядиться деньгами. Часть выигрыша она хочет инвестировать, приобрести землю, а также создать финансовую подушку безопасности для своих троих детей. "Это благословение. Каждый день кто-то может выиграть что-то подобное – в этот раз повезло нам", – подытожила Картер.

Представители лотереи объяснили, что шансы выиграть джекпот в этой игре составляли примерно 1 к 5 миллионам. И все же Челси доказала, что даже у обычного человека мечта о большой победе может стать реальностью.

