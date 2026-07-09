"Динамо" начинает евросезон: букмекеры оценили шансы киевлян в матче Лиги Европы

По мнению букмекеров, украинское "Динамо" является фаворитом в 1-м матче 1 раунда квалификации Лиги Европы против румынской "Университати Клуж". На победу киевлян действует коэффициент 1.46, тогда как для соперников он установлен на уровне 7.40.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 5.00. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу румын.

В то же время, самым вероятным счетом считается 2:0 в пользу "Динамо" – для него действует коэффициент 7.20. А кроме того:

1:0 (победа "Динамо") – 7.40;

2:1 (победа "Динамо") – 8.00;

1:1 – 8.90;

3:0 (победа "Динамо") – 9.80.

Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 401.00.

Матч пройдет 9 июля на поле "Динамо". Начало – 20:00.

Ответная игра пройдет 16 июле в Румынии. Начало – 20:30.

Победитель пары во 2-м раунде сыграет с греческим ПАОКом. Проигравший вылетит в квалификацию Лиги конференций, где померится силами с норвежским "Бранном".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, накануне матчей 1/4 финала Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует коэффициент 2.88 – самый низкий из всех участников чемпионата.

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