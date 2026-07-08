Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита
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По мнению букмекеров, накануне матчей 1/4 финала Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует коэффициент 2.88 – самый низкий из всех участников чемпионата.
Примечательно, что после 2 тура турнира для французов действовать коэффициент 5.00. Т.е., теперь их шансы заметно выросли.
Второй, по данным vbet, "идет" сборная Испании. Для них действует коэффициент 4.50 (было 6.50).
Третья – Аргентина. Для действующих чемпионов установлен коэффициент 5.00 (было 7.50).
Для Англии коэффициент установлен на уровне 6.00 (было 7.50). Далее идут:
- Норвегия – 17.00 (было 34.00);
- Марокко – 34.00 (было 34.00);
- Бельгия – 34.00 (было 51.00);
- Швейцария – 34.00 (было 81.00).
Мачти 1/4 финала пройдут 9-12 июля. В них сыграют:
- Франция – Марокко;
- Испания – Бельгия;
- Норвегия – Англия;
- Аргентина – Швейцария.
В 1/2 финала сыграют победители пар:
- Франция – Марокко / Испания – Бельгия;
- Норвегия – Англия / Аргентина – Швейцария.
Игры запланированы на 14-15 июля.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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