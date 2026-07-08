УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
1,3 т.
Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

По мнению букмекеров, накануне матчей 1/4 финала Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует коэффициент 2.88 – самый низкий из всех участников чемпионата.

Примечательно, что после 2 тура турнира для французов действовать коэффициент 5.00. Т.е., теперь их шансы заметно выросли.

Сборная Франции – фаворит на победу на Чемпионате мира 2026 года

Второй, по данным vbet, "идет" сборная Испании. Для них действует коэффициент 4.50 (было 6.50).

Третья – Аргентина. Для действующих чемпионов установлен коэффициент 5.00 (было 7.50).

Для Англии коэффициент установлен на уровне 6.00 (было 7.50). Далее идут:

  • Норвегия – 17.00 (было 34.00);
  • Марокко – 34.00 (было 34.00);
  • Бельгия – 34.00 (было 51.00);
  • Швейцария – 34.00 (было 81.00).

Мачти 1/4 финала пройдут 9-12 июля. В них сыграют:

  • Франция – Марокко;
  • Испания – Бельгия;
  • Норвегия – Англия;
  • Аргентина – Швейцария.
Кто сыграет в 1/4 финала Чемпионата мира 2026 года

В 1/2 финала сыграют победители пар:

  • Франция – Марокко / Испания – Бельгия;
  • Норвегия – Англия / Аргентина – Швейцария.

Игры запланированы на 14-15 июля.

Кто сыграет в 1/2 финала Чемпионата мира 2026 года

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

ЧМ-2026ФутболСборная Франции по футболусборная Англии по футболусборная Испании по футболусборная Аргентины по футболусборная Норвегии по футболусборная Марокко по футболусборная Швейцарии по футболусборная Бельгии по футболубукмекеры
Редакционная политика