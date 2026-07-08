Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

По мнению букмекеров, накануне матчей 1/4 финала Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует коэффициент 2.88 – самый низкий из всех участников чемпионата.

Примечательно, что после 2 тура турнира для французов действовать коэффициент 5.00. Т.е., теперь их шансы заметно выросли.

Второй, по данным vbet, "идет" сборная Испании. Для них действует коэффициент 4.50 (было 6.50).

Третья – Аргентина. Для действующих чемпионов установлен коэффициент 5.00 (было 7.50).

Для Англии коэффициент установлен на уровне 6.00 (было 7.50). Далее идут:

Норвегия – 17.00 (было 34.00);

Марокко – 34.00 (было 34.00);

Бельгия – 34.00 (было 51.00);

Швейцария – 34.00 (было 81.00).

Мачти 1/4 финала пройдут 9-12 июля. В них сыграют:

Франция – Марокко;

Испания – Бельгия;

Норвегия – Англия;

Аргентина – Швейцария.

В 1/2 финала сыграют победители пар:

Франция – Марокко / Испания – Бельгия;

Норвегия – Англия / Аргентина – Швейцария.

Игры запланированы на 14-15 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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