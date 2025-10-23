"Динамо" не фаворит: букмекеры оценили шансы киевлян победить "Самсунспор"

В рамках 2 тура Лиги конференций украинское "Динамо" сыграет против турецкого "Самсунспора". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи являются турки – на их победу действует коэффициент 2.06, тогда как на украинцев – 3.65.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.55. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Динамо".

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. А кроме того:

1:0 (победа "Самсунспора") – 8.20.

0:0 – 9.30.

2:1 (победа "Самсунспора") – 9.40.

2:0 (победа "Самсунспора") – 9.80.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Динамо" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 32.00. А также:

2:3 (победа "Динамо") – 29.00.

1:3 (победа "Динамо") – 25.00.

3:2 (победа "Самсунспора") – 24.00.

Игра пройдет 23 октября на поле "Самсунспора". Начало – 22:00 по Киеву.

После 1 тура "Самсунспор" делит 1-16 места с рядом других команд, имея 3 очка из 3 возможных. Команда:

1 раз победила;

0 раз сыграла вничью;

0 матчей проиграла;

забила 1 мяч;

пропустила 0.

"Динамо" с 0 очками делит 21-36 места с рядом других команд. У нее:

0 побед;

0 ничьих;

1 поражение

0 забитых;

2 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" же сыграет против польской "Легии". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является именно украинская команда.

