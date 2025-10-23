"Динамо" не фаворит: букмекеры оценили шансы киевлян победить "Самсунспор"
В рамках 2 тура Лиги конференций украинское "Динамо" сыграет против турецкого "Самсунспора". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи являются турки – на их победу действует коэффициент 2.06, тогда как на украинцев – 3.65.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.55. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Динамо".
В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. А кроме того:
- 1:0 (победа "Самсунспора") – 8.20.
- 0:0 – 9.30.
- 2:1 (победа "Самсунспора") – 9.40.
- 2:0 (победа "Самсунспора") – 9.80.
Меньше всего же букмекеры верят в победу "Динамо" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 32.00. А также:
- 2:3 (победа "Динамо") – 29.00.
- 1:3 (победа "Динамо") – 25.00.
- 3:2 (победа "Самсунспора") – 24.00.
Игра пройдет 23 октября на поле "Самсунспора". Начало – 22:00 по Киеву.
После 1 тура "Самсунспор" делит 1-16 места с рядом других команд, имея 3 очка из 3 возможных. Команда:
- 1 раз победила;
- 0 раз сыграла вничью;
- 0 матчей проиграла;
- забила 1 мяч;
- пропустила 0.
"Динамо" с 0 очками делит 21-36 места с рядом других команд. У нее:
- 0 побед;
- 0 ничьих;
- 1 поражение
- 0 забитых;
- 2 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" же сыграет против польской "Легии". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является именно украинская команда.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!