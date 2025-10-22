"Шахтер" сразится с "Легией": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций
В рамках 2 тура Лиги конференций украинский "Шахтер" сыграет против польской "Легии". По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является именно украинская команда – на ее победа действует коэффициент 1.76, тогда как на поляков – 4.35.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.15. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Легии".
В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.30. А кроме того:
- 1:0 (победа "Шахтера") – 8.10.
- 2:1 (победа "Шахтера") – 8.60.
- 2:0 (победа "Шахтера") – 9.10.
Меньше всего же букмекеры верят в победу "Легии" со счетом 3:0 – на него действует коэффициент 37.00. А также:
- 2:3 (победа "Легии") – 29.00.
- 1:3 (победа "Легии") – 28.00.
- 3:2 (победа "Шахтера") – 21.00.
- 0:2 (победа "Легии") – 20.00.
Игра пройдет 23 октября на поле "Шахтера". Начало – 19:45 по Киеву.
После 1 тура "Шахтер" делит 1-16 места с рядом других команд, имея 3 очка из 3 возможных. Команда:
- 1 раз победила;
- 0 раз сыграла вничью;
- 0 матчей проиграла;
- забила 3 мяча;
- пропустила 2.
"Легия" с 0 очками делит 21-36 места с рядом других команд. У нее:
- 0 побед;
- 0 ничьих;
- 1 поражение
- 0 забитых;
- 1 пропущенный.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" и киевское "Динамо".
