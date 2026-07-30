"Динамо" не пройдет: букмекеры дали прогноз на выход киевлян в 3 раунд квалификации Лиги Европы

По мнению букмекеров, украинское "Динамо" не имеет шансов выйти в 3 раунд квалификации Лиги Европы. Так, на проход киевской команды действует коэффициент 6.35, тогда как для соперников – греческого ПАОКа – он составляет 1.12. Первый матч межу командами завершился поражением украинцев со счетом 2:3.

Фаворитом является ПАОК и во 2-м матче. По данным vbet:

На победу греков действует коэффициент 1.82.

Для "Динамо" он составляет 4.20.

На ничью – 3.84.

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.40. А кроме того:

1:0 (победа ПАОКа) – 7.40;

2:1 (победа ПАОКа) – 8.00;

2:0 (победа ПАОКа) – 9.00.

Меньше всего же верят в счет 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.

Матч пройдет 30 июля на поле ПАОКа. Начало – 20:45.

Победитель пары во 3-м раунде сыграет с победителем пары Андерлехт (Бельгия) / Хаммарбю (Швеция). Первая игра между ними завершилась со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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