Кто получит "Золотой мяч 2026": букмекеры назвали фаворита

По мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

"Вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов немного ухудшил его шансы, хотя сезон он всё равно завершил с очередным титулом чемпиона Испании. Однако в этом году судьба "Золотого мяча" во многом зависела от чемпионата мира. После того как Испания выиграла финал, Ямаль получил отличные шансы стать обладателем приза. Хотя в финале он не отметился ни голом, ни результативной передачей, на протяжении всей игры он постоянно создавал угрозу, и Испания вряд ли смогла бы добиться победы без своего главного лидера", охарактеризовали Ямаля в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, который удержал свою позицию. В топ-10 также вошли:

Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) – вошел в топ-10;

Родри ("МанСити", сборная Испании) – вошел в топ-10;

Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции) – опустился с 1 места;

Килиан Мбаппе ("Реал", сборная Франции) – поднялся с 7 места;

Майкл Олисе ("Бавария", сборная Франции) – опустился с 6 места;

Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии) – вошел в топ-10;

Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии) – опустился с 5 места;

Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) – опустился с 8 места.

Как голосуют за "Золотой мяч"

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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