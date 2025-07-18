"Динамо" сразится с "Хамрун Спартанс": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов украинское "Динамо" сыграет с мальтийским "Хамрун Спартанс". Букмекеры же видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.05, тогда как для "Хамрун Спартанс" – 7.90.

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Больше верят в украинцев и в конкретной игре. Как рассказали в Favbet:

На победу "Динамо" действует коэффициент 1.41.

На победу "Хамрун Спартанс" – 6.70.

На ничью – 4.85.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.10. А кроме того:

0:2 (победа "Динамо") – 7.90;

1:2 (победа "Динамо") – 9.00;

0:1 (победа "Динамо") – 9.00.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Хамрун Спартанс" – для него действует коэффициент 48.00. А также:

3:1 (победа "Хамрун Спартанс") – 37.00;

3:2 (победа "Хамрун Спартанс") – 36.00;

2:0 (победа "Хамрун Спартанс") – 31.00.

Игра состоится 22 июля. Ответный матч запланирован на 29 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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