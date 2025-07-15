Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для него действует коэффициент 2.30.

Третье – с большим отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 30.00.

Для всех остальных участников – включая действующего вице-чемпиона "Александрию" коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 250.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 6 команд из 16-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Рух" (Львов).

"Верес" (Ривне).

"Оболонь" (Киев).

"Эпицентр" (Каменец-Подольский).

"Полтава".

"Кудровка".

Первый тур УПЛ сезона 2025/26 запланирован на 1-4 августа. В его рамках пройдут матчи:

Колос – Кривбасс.

Рух – Полтава.

Верес – Динамо.

Заря – ЛНЗ.

Кудровка – Александрия.

Эпицентр – Шахтер.

Карпаты – Полесье.

Металлист-1925 – Оболонь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответном матче 1 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с финским "Ильвесом". В первой игре победу одержали "горняки" – со счетом 6:0 – и именно их букмекеры видят фаворитами в ответном поединке.

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