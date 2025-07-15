Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для него действует коэффициент 2.30.
Третье – с большим отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 30.00.
Для всех остальных участников – включая действующего вице-чемпиона "Александрию" коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 250.00 и доходят до 500.00.
При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 6 команд из 16-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:
- "Рух" (Львов).
- "Верес" (Ривне).
- "Оболонь" (Киев).
- "Эпицентр" (Каменец-Подольский).
- "Полтава".
- "Кудровка".
Первый тур УПЛ сезона 2025/26 запланирован на 1-4 августа. В его рамках пройдут матчи:
- Колос – Кривбасс.
- Рух – Полтава.
- Верес – Динамо.
- Заря – ЛНЗ.
- Кудровка – Александрия.
- Эпицентр – Шахтер.
- Карпаты – Полесье.
- Металлист-1925 – Оболонь.
Как сообщал OBOZ.UA, в ответном матче 1 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с финским "Ильвесом". В первой игре победу одержали "горняки" – со счетом 6:0 – и именно их букмекеры видят фаворитами в ответном поединке.
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