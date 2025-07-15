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Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Кто станет новым чемпионом Украины по футболу

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для него действует коэффициент 2.30.

Третье – с большим отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 30.00.

Все участники украинской Премьер-лиги сезона 2025/26

Для всех остальных участников – включая действующего вице-чемпиона "Александрию" коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 250.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 6 команд из 16-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

  • "Рух" (Львов).
  • "Верес" (Ривне).
  • "Оболонь" (Киев).
  • "Эпицентр" (Каменец-Подольский).
  • "Полтава".
  • "Кудровка".
Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26

Первый тур УПЛ сезона 2025/26 запланирован на 1-4 августа. В его рамках пройдут матчи:

  • Колос – Кривбасс.
  • Рух – Полтава.
  • Верес – Динамо.
  • Заря – ЛНЗ.
  • Кудровка – Александрия.
  • Эпицентр – Шахтер.
  • Карпаты – Полесье.
  • Металлист-1925 – Оболонь.
Расписание матчей 1 тура украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 – даты и время начала матчей

Как сообщал OBOZ.UA, в ответном матче 1 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с финским "Ильвесом". В первой игре победу одержали "горняки" – со счетом 6:0 – и именно их букмекеры видят фаворитами в ответном поединке.

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