"Динамо" сразится с "Хамрун Спартанс": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Букмекеры считают украинское "Динамо" фаворитом в ответном матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс". Для украинцев, победивших в первой игре со счетом 3:0, действует коэффициент 1.17, тогда как для мальтийцев – 15.00.

Видео дня

Как рассказали в Favbet, на ничью установлен коэффициент 7.40. Т.е., в мирный исход матча букмекеры верят больше, чем в победу "Хамрун Спартанс".

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 2:0 в пользу "Динамо" – для него действует коэффициент 6.60. А кроме того:

3:0 (победа "Динамо") – 7.00;

1:0 (победа "Динамо") – 9.00;

1:1 – 9.40.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Хамрун Спартанс" – для него действует коэффициент 60.00. А также:

2:3 (победа "Хамрун Спартанс") – 50.00;

1:3 (победа "Хамрун Спартанс") – 50.00;

0:2 (победа "Хамрун Спартанс") – 47.00.

Игра состоится 29 июля. Запланированное начало матча – 21:00.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Первый матч между ними завершился ничьей 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!