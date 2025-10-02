"Динамо" сразится с "Кристал Пэлас": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

В 1 туре Лиги конференций украинское "Динамо" сыграет против английского "Кристал Пэлас". Букмекеры же видят фаворитами англичан – при чем явными. На их победу действует коэффициент 1.51,тогда как на киевлян – 6.20.

Видео дня

Об этом рассказали в Favbet. Там отметили: на ничью же действует коэффициент 4.60. Т.е., в такой исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Динамо".

В то же время самым вероятным счетом матча букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.80. А кроме того:

0:2 (победа "Кристал Пэлас") – 7.70.

0:1 (победа "Кристал Пэлас") – 7.80.

1:2 (победа "Кристал Пэлас") – 8.70.

Меньше всего специалисты верят в победу "Динамо" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 46.00. А также:

3:1 (победа "Динамо") – 36.00.

3:2 (победа "Динамо") – 35.00.

2:0 (победа "Динамо") – 27.00.

2:3 (победа "Кристал Пэлас") – 22.00.

Игра состоится 2 октября. Принимающей командой будет "Динамо". Начало матча – 19:45 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" фаворитами на победу в турнире. На их триумф действует коэффициент 2.20 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!