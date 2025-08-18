"Динамо" сразится с "Маккаби": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Европы

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы украинское "Динамо" сыграет с израильским "Маккаби". Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в основной этап соревнований действует коэффициент 1.64, тогда как для "Маккаби" – 2.15.

Больше верят в украинцев и в первой игре. Как рассказали в Favbet:

На победу "Динамо" действует коэффициент 2.55.

На победу "Маккаби" – 2.63.

На ничью – 3.45.

В то же время, самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. А кроме того:

0:0 – 9.60;

1:0 (победа "Маккаби") – 10.00;

1:2 (победа "Динамо") – 10.00;

0:1 (победа "Динамо") – 10.00.

2:1 (победа "Маккаби") – 10.50.

Меньше всего верят в победу "Маккаби" со счетами 3:0 и 3:2, а также выигрыш "Динамо" со счетом 3:2. Для этмх результатов действует коэффициент 23.00.

Игра состоится 21 августа. Начало – 20:00. Ответный матч запланирован на 28 августа.

