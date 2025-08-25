"Динамо" сразится с "Маккаби": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги Европы

Букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с изралильским "Маккаби" на проход в основной раунд Лиги Европы. Для израильтян, победивших в первой игре со счетом 3:1, действует коэффициент 1.12, тогда как для украинцев – 5.60.

Впрочем, в основное время ответного матча раунда плей-офф, рассказали в Favbet, фаворитом является именно "Динамо". Так:

На победу украинской команды действует коэффициент 2.17.

На победу "Маккаби" – 3.20.

На ничью – 3.55.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени игры букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

1:0 (победа "Динамо") – 8.70;

0:0 – 9.20;

2:1 (победа "Динамо") – 9.50.

Меньше всего верят в победу "Маккаби" со счетом 0:3 – для него действует коэффициент 29.00. А кроме того:

2:3 (победа Маккаби) – 27.00;

3:2 (победа "Динамо") – 23.00;

1:3 (победа "Маккаби") – 22.00.

Игра состоится 28 августа. Начало – 21:00.

