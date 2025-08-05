"Динамо" сразится с "Пафосом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги чемпионов
В первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов украинское "Динамо" сыграет с кипрским "Пафосом". Букмекеры же видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.46, тогда как для "Пафоса" – 2.70.
Больше верят в украинцев и в конкретной игре. Как рассказали в Favbet:
- На победу "Динамо" действует коэффициент 1.72.
- На победу "Пафоса" – 5.40.
- На ничью – 3.65.
В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:
- 1:0 (победа "Динамо") – 7.20;
- 2:0 (победа "Динамо") – 7.70;
- 0:0 – 8.60;
- 2:1 (победа "Динамо") – 9.40.
Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Пафоса" – для него действует коэффициент 42.00. А также:
- 2:3 (победа "Пафоса") – 37.00;
- 1:3 (победа "Пафоса") – 34.00.
Игра состоится 5 августа. Начало – 21:00. Ответный матч запланирован на 12 августа.
В следующем раунде победитель пары сыграет с победителем пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).
Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.
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