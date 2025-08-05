"Динамо" сразится с "Пафосом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов украинское "Динамо" сыграет с кипрским "Пафосом". Букмекеры же видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.46, тогда как для "Пафоса" – 2.70.

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Больше верят в украинцев и в конкретной игре. Как рассказали в Favbet:

На победу "Динамо" действует коэффициент 1.72.

На победу "Пафоса" – 5.40.

На ничью – 3.65.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

1:0 (победа "Динамо") – 7.20;

2:0 (победа "Динамо") – 7.70;

0:0 – 8.60;

2:1 (победа "Динамо") – 9.40.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Пафоса" – для него действует коэффициент 42.00. А также:

2:3 (победа "Пафоса") – 37.00;

1:3 (победа "Пафоса") – 34.00.

Игра состоится 5 августа. Начало – 21:00. Ответный матч запланирован на 12 августа.

В следующем раунде победитель пары сыграет с победителем пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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