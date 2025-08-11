"Динамо" сразится с "Пафосом": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с кипрским "Пафосом" на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для киприотов, победивших в первой игре со счетом 1:0, действует коэффициент 1.56, тогда как для украинцев – 2.42.

Впрочем, в ответном матче 3 раунда, рассказали в Favbet, фаворитом является именно "Динамо". Так:

На победу украинской команды действует коэффициент 2.12.

На победу "Пафоса" – 3.55.

На ничью – 3.50.

Больше шансов у "Динамо", по мнению букмекеров, и в овертаймах – если дело до них дойдет. Так:

На проход в следующий раунд по итогам дополнительного времени для "Динамо" действует коэффициент 15.00.

Для "Пафоса" – 16.00.

А вот в возможной серии пенальти шансы у команд равные. И для "Динамо", и для "Пафоса" действует коэффициент 11.00.

Впрочем, шансы как на овертаймы, так и послематчевые пенальти оцениваются невысоко. Так:

На то, что игра перейдет в дополнительное время, действует коэффициент 7.25. Что до этого не дойдет – 1.08.

На то, что будут послематчевые пенальти – 6.25. Что нет – 1.11.

Игра состоится 12 августа. Начало – 20:00.

В следующем раунде победитель пары сыграет с победителем пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия). Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу сербов.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

