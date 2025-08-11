"Динамо" сразится с "Пафосом": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги чемпионов
Букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с кипрским "Пафосом" на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для киприотов, победивших в первой игре со счетом 1:0, действует коэффициент 1.56, тогда как для украинцев – 2.42.
Впрочем, в ответном матче 3 раунда, рассказали в Favbet, фаворитом является именно "Динамо". Так:
- На победу украинской команды действует коэффициент 2.12.
- На победу "Пафоса" – 3.55.
- На ничью – 3.50.
Больше шансов у "Динамо", по мнению букмекеров, и в овертаймах – если дело до них дойдет. Так:
- На проход в следующий раунд по итогам дополнительного времени для "Динамо" действует коэффициент 15.00.
- Для "Пафоса" – 16.00.
А вот в возможной серии пенальти шансы у команд равные. И для "Динамо", и для "Пафоса" действует коэффициент 11.00.
Впрочем, шансы как на овертаймы, так и послематчевые пенальти оцениваются невысоко. Так:
- На то, что игра перейдет в дополнительное время, действует коэффициент 7.25. Что до этого не дойдет – 1.08.
- На то, что будут послематчевые пенальти – 6.25. Что нет – 1.11.
Игра состоится 12 августа. Начало – 20:00.
В следующем раунде победитель пары сыграет с победителем пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия). Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу сербов.
