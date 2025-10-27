УкраїнськаУКР
"Динамо" сразится с "Шахтером": букмекеры назвали фаворита матча Кубка Украины

Станислав Кожемякин
В матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" букмекеры видят фаворитами горняков. На их выход в следующий раунд действует коэффициент 1.70, тогда как для киевлян – 2.06.

Преимущество отдают "Шахтеру" и в основное время поединка. Как рассказали в Favbet:

  • На их победу действует коэффициент 2.35.
  • На "Динамо" – 2.99.
  • На ничью – 3.40.
При этом самым вероятным счетом в основное время поединка букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:

  • 0:0 – 8.90.
  • 0:1 (победа "Шахтера") – 9.10.
  • 1:2 (победа "Шахтера") – 9.90.

Меньше всего же верят в счета 3:0 и 3:2 в пользу "Динамо". Для них действует коэффициент 26.00.

Игра пройдет 29 октября на поле "Динамо". Начало – 18:00.

Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу проходит при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование охватывает представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.

В частности, к участию в турнире привлечены:

  • 16 команд Украинской Премьер-Лиги.
  • 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).
  • 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.
  • 16 команд региональных ассоциаций футбола.

В настоящее время турнир находится на стадии 1/8 финала. Базовыми днями проведения игр определены 28-30 октября. В них сыграют:

  • "Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово).
  • "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк).
  • "Агротех" (Тишковка) – "Феникс-Мариуполь".
  • "Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь).
  • "Чернигов" – "Лесное" (Киев).
  • ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов).
  • "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск).
  • "Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница).

Первыми указаны команды-хозяева. Противостояние состоит из одного поединка. При ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же букмекеры считают фаворитами турнира 2 команды. Это "Динамо" и "Шахтер".

