"Динамо" сразится с "Шахтером": букмекеры назвали фаворита матча Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" букмекеры видят фаворитами горняков. На их выход в следующий раунд действует коэффициент 1.70, тогда как для киевлян – 2.06.
Преимущество отдают "Шахтеру" и в основное время поединка. Как рассказали в Favbet:
- На их победу действует коэффициент 2.35.
- На "Динамо" – 2.99.
- На ничью – 3.40.
При этом самым вероятным счетом в основное время поединка букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:
- 0:0 – 8.90.
- 0:1 (победа "Шахтера") – 9.10.
- 1:2 (победа "Шахтера") – 9.90.
Меньше всего же верят в счета 3:0 и 3:2 в пользу "Динамо". Для них действует коэффициент 26.00.
Игра пройдет 29 октября на поле "Динамо". Начало – 18:00.
Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу проходит при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование охватывает представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.
В частности, к участию в турнире привлечены:
- 16 команд Украинской Премьер-Лиги.
- 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).
- 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.
- 16 команд региональных ассоциаций футбола.
В настоящее время турнир находится на стадии 1/8 финала. Базовыми днями проведения игр определены 28-30 октября. В них сыграют:
- "Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово).
- "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк).
- "Агротех" (Тишковка) – "Феникс-Мариуполь".
- "Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь).
- "Чернигов" – "Лесное" (Киев).
- ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов).
- "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск).
- "Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница).
Первыми указаны команды-хозяева. Противостояние состоит из одного поединка. При ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же букмекеры считают фаворитами турнира 2 команды. Это "Динамо" и "Шахтер".
